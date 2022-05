Etna in eruzione, allerta gialla per il vulcano (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – allerta gialla per il vulcano Etna in eruzione. Dalle valutazioni emerse durante la riunione di oggi con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da ‘verde’, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello ‘giallo’ per il vulcano Etna, e la conseguente attivazione della fase operativa di ‘attenzione’. Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che per l’Etna sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Osservatorio Etneo e Sezione di Palermo), il Dipartimento ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –per ilin. Dalle valutazioni emerse durante la riunione di oggi con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello dida ‘verde’, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello ‘giallo’ per il, e la conseguente attivazione della fase operativa di ‘attenzione’. Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che per l’sono l’Istituto Nazionale di Geofisica elogia (Osservatorio Etneo e Sezione di Palermo), il Dipartimento ...

