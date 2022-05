(Di venerdì 20 maggio 2022), è stata autrice e protagonista di un discorso potente nell’Aula Magna dell’Università di Padova, dove il 19 maggio 2022 si sono celebrati gli 800 anni di attività dell’Ateneo. Le sue parole sono risuonate forti e decise e ad ascoltarla, seduti nella storica stanza, il presidente della Repubblica Sergioe la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Vi raccomandiamo... Guerra: l’università Bicocca cancella il corso su Dostoevskij, ma poi ritratta Giovanissima, ha solo 22 anni ed è iscritta all’università dal 2019. Originaria di Monselice, cittadina nei Colli Euganei, durante la cerimonia per la fondazione dell’istituto d’istruzione padovano, ha parlato per conto di tutti gli studenti e le ...

Advertising

valeriapeste : Chi è Emma Ruzzon, la studentessa che difende la libertà davanti a Mattarella - Emma_Interista : RT @Nihal884: Visto che tutti parlano del #redditodicittadinanza per sentito dire ma nessuno sa davvero chi c'è dietro questo sussidio ades… - Afrodite_emma : Allora, innanzitutto comincio questo discorso dicendo che la puntata è stata molto bella e molto divertente. In seg… - StefaniaStefyss : RT @IlContiAndrea: L’11 giugno a #UnaNessunaCentomila ci saranno 7 artisti con le artiste dell’evento ecco chi: Mannoia+Caparezza Brunori… - hermioneron3 : RT @giuliaaxh: Biondo entra nelle vesti di insegnante di italiano con Emma. (Chi dimentica è complice) -

Rispetto al match di ieri, la squadra è totalemente cambiata, dando spazio anon era scesa in ... Per il giovane libero azzurro e perCagnin si è trattato dell'esordio assoluto con la maglia ...... il ct Campione d'Europa ha cambiato completamente la squadra, dando spazio anon era scesa in ... Per il giovane libero azzurro e perCagnin si è trattato dell'esordio assoluto con la maglia ...Tante indiscrezioni, tra avvistamenti social e indizi che stanno comparendo sui profili di Instagram e affini dei presunti invitati, offrono i primi gustosi assaggi di chi questa sera sfilerà tra la p ...Chi è Emma Ruzzon, la studentessa dell'Università di Padova che ha fatto il suo discorso per gli 800 anni dell'ateneo davanti a Mattarella.