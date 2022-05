Cecilia Rodriguez, la giacca si apre e il reggiseno è assente: che curve (Di venerdì 20 maggio 2022) Cecilia Rodriguez fa girare la testa ai fan con il nuovo shooting fotografico, l’outfit è favoloso e non indossa reggiseno: l’occhio cade lì. La splendida Cecilia Rodriguez è sempre pronta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 maggio 2022)fa girare la testa ai fan con il nuovo shooting fotografico, l’outfit è favoloso e non indossa: l’occhio cade lì. La splendidaè sempre pronta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

nocchi_rita : RT @MediasetTgcom24: Belen si allena e Cecilia mangia, ecco come le sorelle Rodriguez fanno la prova costume #BELEN - 361_magazine : Ignazio Moser a Firenze con la sua Cecilia Rodriguez ha incontrato un suo caro amico ed ex naufrago dell'Isola 15.… - MaSte92_ : RT @MediasetTgcom24: Belen si allena e Cecilia mangia, ecco come le sorelle Rodriguez fanno la prova costume #BELEN - MediasetTgcom24 : Belen si allena e Cecilia mangia, ecco come le sorelle Rodriguez fanno la prova costume #BELEN… - ALESSANDROVOLT8 : @ricpuglisi Belen si allena e Cecilia mangia, ecco come le sorelle Rodriguez fanno la prova costume. -