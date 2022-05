Boston, reazione d'orgoglio: Miami spazzata via in gara - 2, è 1 - 1 (Di venerdì 20 maggio 2022) I Boston Celtics ritrovano sia Marcus Smart che Al Horford e dominano Miami in gara - 2, vincendo alla Ftx Arena per 127 - 102 grazie a una prestazione di squadra mostruosa sui due lati del campo. Per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022) ICeltics ritrovano sia Marcus Smart che Al Horford e dominanoin- 2, vincendo alla Ftx Arena per 127 - 102 grazie a una prestazione di squadra mostruosa sui due lati del campo. Per ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Boston, reazione d’orgoglio: Miami spazzata via in gara-2, è 1-1 #Nbaplayoffs - bball_evo : ??DIRETTE DEL GIORNO?? ???? - Virtus per chiudere ???? - Via le Final Four ???? - Ci sarà la reazione di Boston? - PizziValee : RT @StorieASpicchi: Per il 40-20 di Giannis, per la reazione di Boston proprio nel momento più difficile coi Bucks in rimonta come in gara… - 51m0ne00 : RT @StorieASpicchi: Per il 40-20 di Giannis, per la reazione di Boston proprio nel momento più difficile coi Bucks in rimonta come in gara… - M2000Philip : RT @StorieASpicchi: Per il 40-20 di Giannis, per la reazione di Boston proprio nel momento più difficile coi Bucks in rimonta come in gara… -