Ancelotti: «No al VAR a chiamata, sì al tempo effettivo. E sui giovani…» (Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole di Carlo Ancelotti: « i giovani faticano a trovare spazio in Serie A. Soprattutto con il decreto crescita» Intervenuto al forum Il Calcio che l’Italia si merita organizzato dal Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha fatto il punto su alcuni temi caldi del calcio italiano. Le sue parole. SPETTACOLO CALCISTICO – «Credo che il calcio italiano debba cercare un miglioramento dello spettacolo che propone. Non è attrattivo per diverse ragioni: c’è l’aspetto tecnico, nel senso che mancano figure di riferimento in una generazione di calciatori che ha avuto difficoltà a esprimere grandi campioni dopo il mondiale 2006, dove c’erano i vari Totti, Del Piero, Pirlo, Gattuso. L’Italia ha faticato a trovare una generazione di nuovi talenti, poi è vero che è arrivato il successo insperato agli Europei, ma la qualità individuale dei giocatori italiani ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole di Carlo: « i giovani faticano a trovare spazio in Serie A. Soprattutto con il decreto crescita» Intervenuto al forum Il Calcio che l’Italia si merita organizzato dal Corriere dello Sport, Carloha fatto il punto su alcuni temi caldi del calcio italiano. Le sue parole. SPETTACOLO CALCISTICO – «Credo che il calcio italiano debba cercare un miglioramento dello spettacolo che propone. Non è attrattivo per diverse ragioni: c’è l’aspetto tecnico, nel senso che mancano figure di riferimento in una generazione di calciatori che ha avuto difficoltà a esprimere grandi campioni dopo il mondiale 2006, dove c’erano i vari Totti, Del Piero, Pirlo, Gattuso. L’Italia ha faticato a trovare una generazione di nuovi talenti, poi è vero che è arrivato il successo insperato agli Europei, ma la qualità individuale dei giocatori italiani ...

