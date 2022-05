Allegri: «Firenze ambiente caldo, noi dobbiamo divertirci» (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida che opporrà i bianconeri alla Fiorentina Vigilia di campionato per la Juve, che domani chiude la sua stagione al Franchi contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida ai microfoni di Juventus TV: CHE PARTITA VORRA’ VEDERE DOMANI – «Una bella partita, contro una squadra che ha ancora l’obiettivo di centrare l’Europa. Troveremo un ambiente caldo, noi ci dobbiamo divertire». CHI SARA’ INDISPONIBILE – «Andremo tutti tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Altri sono tutti disponibili. Rientra McKennie, magari farà un pezzetto di partita». PARTITA APERTA O CHIUSA – «Domani credo che sarà una partita aperta, con tanti gol. Di solito nel finale di stagione in queste partite ci sono tanti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato alla vigilia della sfida che opporrà i bianconeri alla Fiorentina Vigilia di campionato per la Juve, che domani chiude la sua stagione al Franchi contro la Fiorentina. Massimilianoha presentato la sfida ai microfoni di Juventus TV: CHE PARTITA VORRA’ VEDERE DOMANI – «Una bella partita, contro una squadra che ha ancora l’obiettivo di centrare l’Europa. Troveremo un, noi cidivertire». CHI SARA’ INDISPONIBILE – «Andremo tutti tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Altri sono tutti disponibili. Rientra McKennie, magari farà un pezzetto di partita». PARTITA APERTA O CHIUSA – «Domani credo che sarà una partita aperta, con tanti gol. Di solito nel finale di stagione in queste partite ci sono tanti ...

