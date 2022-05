20 maggio … (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli eventi datati 20 maggio Le sue reti alla Colombia da trentottenne negli Ottavi di finale a Italia ’90 fecero del Camerun la prima squadra del ‘Continente nero’ a qualificarsi per i Quarti in un Campionato del Mondo. Nell’edizione successiva in America divenne il giocatore più ‘anziano’ a segnare in una kermesse iridata. Nell’immaginario collettivo questo è Roger Milla. Nella sua carriera, però, ha anche conquistato due Coppe d’Africa e due volte la Coppa di Francia (una con il Monaco). E’ nato il 20 maggio 1952, quarant’anni dopo Nereo Rocco: buon compleanno, ‘Leone indomabile’. Ne compie invece sessanta Giuseppe Manarin, 3 presenze in Serie A con il Como e trentacinque nel campionato cadetto tra i lariani, Padova e Sambenedettese. P.S. Esattamente un secolo dopo la nascita del ‘Pàron’ il Napoli festeggiava il primo trofeo dell’era De Laurentiis, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli eventi datati 20Le sue reti alla Colombia da trentottenne negli Ottavi di finale a Italia ’90 fecero del Camerun la prima squadra del ‘Continente nero’ a qualificarsi per i Quarti in un Campionato del Mondo. Nell’edizione successiva in America divenne il giocatore più ‘anziano’ a segnare in una kermesse iridata. Nell’immaginario collettivo questo è Roger Milla. Nella sua carriera, però, ha anche conquistato due Coppe d’Africa e due volte la Coppa di Francia (una con il Monaco). E’ nato il 201952, quarant’anni dopo Nereo Rocco: buon compleanno, ‘Leone indomabile’. Ne compie invece sessanta Giuseppe Manarin, 3 presenze in Serie A con il Como e trentacinque nel campionato cadetto tra i lariani, Padova e Sambenedettese. P.S. Esattamente un secolo dopo la nascita del ‘Pàron’ il Napoli festeggiava il primo trofeo dell’era De Laurentiis, ...

