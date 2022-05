Vaiolo delle scimmie, primo caso sospetto in Francia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – caso sospetto di Vaiolo delle scimmie nell’Ile-de-France. Lo riporta Bfmtv spiegando che il ministero della Salute francese ha diramato un bollettino ai medici, ma non ha fornito dettagli sul paziente. Si sa solo che ha una temperatura corporea superiore ai 38 gradi, una ‘eruzione vescicolare’, polmonite o encefalite senza una causa identificata. UN caso ANCHE IN ITALIA – Il Vaiolo delle scimmie arriva in Italia, il primo caso individuato a Roma. E’ stato identificato all’Istituto Lazzaro Spallanzani della Capitale “il primo caso italiano di Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un giovane adulto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –dinell’Ile-de-France. Lo riporta Bfmtv spiegando che il ministero della Salute francese ha diramato un bollettino ai medici, ma non ha fornito dettagli sul paziente. Si sa solo che ha una temperatura corporea superiore ai 38 gradi, una ‘eruzione vescicolare’, polmonite o encefalite senza una causa identificata. UNANCHE IN ITALIA – Ilarriva in Italia, ilindividuato a Roma. E’ stato identificato all’Istituto Lazzaro Spallanzani della Capitale “ilitaliano di. Si tratta di un giovane adulto di ...

