Una medaglia vaticana per la pace in Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Una medaglia della pace è in vendita allo stand del Vaticano, aperto in Fiera nell'ambito di Veronfil (ingresso gratuito), in cambio di 50 euro. L'intero ricavato della vendita sarà devoluto per opere di beneficenza in favore del popolo ucraino. Decisa a tambur battente con la piena e convinta approvazione della Segreteria di Stato, la medaglia è frutto del lavoro congiunto di due apprezzate medagliste: Orietta Rossi e Daniela Longo. Straziante l'immagine del diritto, firmato da Orietta Rossi, che su uno sfondo di case sventrate dalle bombe ha modellato tre figure in fuga. Due donne ed una bambina, con mariti e moglie al fronte, che avanzano con grande fierezza. Quella di sinistra trasporta tutto quello che è rimasto in una valigia. La giovane madre centrale, con sciarpone libri, tiene tra le mani una figlioletta che ...

