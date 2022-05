Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 14:10 (Di giovedì 19 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri Ucraina dmytro kuleba ha lamentato il trattamento di seconda classe che l’Ucraina subirebbe da alcuni paesi europei dopo che cancelliere tedesco si è detto contrario una procedura Da Regina Coeli di chi è il numero PEA per non fare torto alle nazioni dei Balcani occidentali la mia guida strategica sulla prospettiva Europea dell’Ucraina praticata da alcune capitali europee negli ultimi anni passati è fallita e deve finire ha scritto pure va sotto asserendo che ciò non ha fatto che in Val d’ansiei Putin e ferisce i sentimenti degli ucraini almeno un morto e 7 dispersi questo il tragico bilancio dell’incidente in acqua il frate che ha con il rimorchiatore italiano affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari sul posto di uomini della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri Ucraina dmytro kuleba ha lamentato il trattamento di seconda classe che l’Ucraina subirebbe da alcuni paesi europei dopo che cancelliere tedesco si è detto contrario una procedura Da Regina Coeli di chi è il numero PEA per non fare torto alle nazioni dei Balcani occidentali la mia guida strategica sulla prospettiva Europea dell’Ucraina praticata da alcune capitali europee negli ultimi anni passati è fallita e deve finire ha scritto pure va sotto asserendo che ciò non ha fatto che in Val d’ansiei Putin e ferisce i sentimenti degli ucraini almeno un morto e 7 dispersi questo il tragico bilancio dell’incidente in acqua il frate che ha con il rimorchiatore italiano affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari sul posto di uomini della ...

