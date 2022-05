Ucraina, anche oggi nel Donbass morti 10 civili tra cui 2 bambini (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attacco russo nella regione del Donetsk causa vittime tra i civili. Dieci civili sono morti, inclusi due bambini , e sette sono rimasti feriti in due città della regione Ucraina di Donetsk (est) nei ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attacco russo nella regione del Donetsk causa vittime tra i. Diecisono, inclusi due, e sette sono rimasti feriti in due città della regionedi Donetsk (est) nei ...

