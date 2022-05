Traffico Roma del 19-05-2022 ore 19:30 (Di giovedì 19 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora molto Traffico sulle strade della capitale e non mancano Purtroppo gli incidenti è proprio per incidenti disagi al Traffico su via Castrense su via dei Prati Fiscali altezza largo valtournanche e su Viale Dei Parioli ed ancora per incidente difficoltà di transito su via San Martino della Battaglia code incrocio con via Villa Franca rallentamenti a tratti code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dallo svincolo A24 alla Salaria code a tratti sul percorso Urbano della A24 in uscita dalla capitale dalla tangenziale est al Raccordo Anulare sempre intenso il Traffico sul Raccordo code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è alla Tuscolana e poi in Terna tra Bufalotta lo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora moltosulle strade della capitale e non mancano Purtroppo gli incidenti è proprio per incidenti disagi alsu via Castrense su via dei Prati Fiscali altezza largo valtournanche e su Viale Dei Parioli ed ancora per incidente difficoltà di transito su via San Martino della Battaglia code incrocio con via Villa Franca rallentamenti a tratti code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dallo svincolo A24 alla Salaria code a tratti sul percorso Urbano della A24 in uscita dalla capitale dalla tangenziale est al Raccordo Anulare sempre intenso ilsul Raccordo code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è alla Tuscolana e poi in Terna tra Bufalotta lo ...

