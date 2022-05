Toro (Di giovedì 19 maggio 2022) “Sono così bella che a volte le persone piangono quando mi vedono”, dice la comica Margaret Cho. Nelle prossime settimane vorrei che tu avessi lo stesso livello di autostima e spavalderia. Secondo la mia interpretazione dei presagi astrali,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) “Sono così bella che a volte le persone piangono quando mi vedono”, dice la comica Margaret Cho. Nelle prossime settimane vorrei che tu avessi lo stesso livello di autostima e spavalderia. Secondo la mia interpretazione dei presagi astrali,... Leggi

Advertising

Inter : ? | TORO ???? Con la doppietta di stasera sono 2??1?? le reti in campionato di #Lautaro, record personale del Toro - Inter : ?? | LAUTARO 21 ?? Assist di @gaglio94 + tocco di #Lautaro = record di gol per il Toro ?? #CagliariInter 1?? - 3??… - Inter : ?? | LAUTARO ??Le parole del Toro ai microfoni di @Inter_TV : 'Significa tanto essere qui, abbiamo fatto un ottimo l… - dalila_lanzetta : @lili_crush io ho l'ascendente,la luna e venere in toro e poi è bello così amo - ForzaVCG : @SpaghettiTrade @Cuore_Toro Non hanno i soldi per praet -