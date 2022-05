Suicidio assistito, via libera per Fabio Ridolfi: "Rientra nei parametri ma ancora nessuna indicazione su modalità e farmaco" (Di giovedì 19 maggio 2022) E' la seconda autorizzazione data in Italia. Il parere del Comitato etico Regione Marche è rimasto nel cassetto per 40 giorni ed è stato comunicato solo dopo l'appello pubblico del 46enne immobilizzato a letto da 18 anni per un patologia irreversibile Leggi su repubblica (Di giovedì 19 maggio 2022) E' la seconda autorizzazione data in Italia. Il parere del Comitato etico Regione Marche è rimasto nel cassetto per 40 giorni ed è stato comunicato solo dopo l'appello pubblico del 46enne immobilizzato a letto da 18 anni per un patologia irreversibile

Advertising

repubblica : Suicidio assistito, via libera per Fabio Ridolfi: 'Rientra nei parametri ma ancora nessuna indicazione su modalità… - fanpage : Fabio ha avuto il via libera per il suicidio assistito: è il secondo italiano - Frankf1842 : RT @fanpage: Fabio ha avuto il via libera per il suicidio assistito: è il secondo italiano - age_of_VIRGO : RT @Filomena_Gallo: Fabio può finalmente scegliere. O quasi. Perché le sue condizioni rispettano i requisiti della sentenza 242 della Corte… - Blowjoint : RT @Filomena_Gallo: Fabio può finalmente scegliere. O quasi. Perché le sue condizioni rispettano i requisiti della sentenza 242 della Corte… -