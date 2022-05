Sinner ragazzo d’oro: il super accordo con Nike (Di giovedì 19 maggio 2022) Si parla di un contratto da 150 milioni per 10 anni Mentre i tennisti si preparano alla seconda prova Slam dell’anno, il Roland Garros si parla di Jannik Sinner fuori dal campo. Dopo l’uscita di scena agli Internazionali, l’azzurro ha partecipato alla sfilata di Gucci a Bari e ha siglato un ingente accordo con il suo attuale sponsor Nike. Comunione d’intenti e progettualità alla base dell’accordo con una delle stelle del tennis azzurro e non solo. Nike ha deciso di puntare ancora sull’altoatesino. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport Sinner e il brand avrebbero raggiunto un accordo da 150 milioni per i prossimi 10 anni. Diventa uno dei pochi a firmare un contratto a queste cifre. Va tenuto conto che Nike ha sempre investito tanto nel ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Si parla di un contratto da 150 milioni per 10 anni Mentre i tennisti si preparano alla seconda prova Slam dell’anno, il Roland Garros si parla di Jannikfuori dal campo. Dopo l’uscita di scena agli Internazionali, l’azzurro ha partecipato alla sfilata di Gucci a Bari e ha siglato un ingentecon il suo attuale sponsor. Comunione d’intenti e progettualità alla base dell’con una delle stelle del tennis azzurro e non solo.ha deciso di puntare ancora sull’altoatesino. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sporte il brand avrebbero raggiunto unda 150 milioni per i prossimi 10 anni. Diventa uno dei pochi a firmare un contratto a queste cifre. Va tenuto conto cheha sempre investito tanto nel ...

