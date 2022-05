Schianto con dieci auto coinvolte sulla superstrada, sette feriti e traffico in tilt (Di giovedì 19 maggio 2022) MONTECOSARO - Caos in superstrada, incidente e sette feriti all'ospedale. Code di diversi chilometri in direzione monti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9.45 lungo la superstrada Valdichienti, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 19 maggio 2022) MONTECOSARO - Caos in, incidente eall'ospedale. Code di diversi chilometri in direzione monti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9.45 lungo laValdichienti, ...

Advertising

peppe844 : Morto a 25 anni Riccardo #Passarotto - antonie85321896 : Morto a 25 anni Riccardo Passarotto - LIRRIVERENTE3 : Schianto con la moto: muore a 25 anni Riccardo Passarotto, ex campione del mondo di pattinaggio in linea - peterkama : Schianto con la moto: muore a 25 anni Riccardo Passarotto, ex campione del mondo di pattinaggio in linea - infoitinterno : Schianto in moto, muore a 26 anni | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia: Oggi… -