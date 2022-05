(Di giovedì 19 maggio 2022) Amirdifensore del Napoli lancia la sfidaalle big della serie A per laAmirha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss. il difensore del Napoli ha affrontato vari temi soffermandosi sul mancato raggiungimento dello: Che anno è stato? Abbiamo raggiunto l’obiettivo che c’eravamo prefissati, la qualificazione allaedizione della Champions League. Laè stata complessivamente positiva anche se vari problemi, tra cui anche gli infortuni, non ci hanno consentito di fare ancora meglio. Siamo stati sfortunati: penso alla gara col Milan, prima che segnassero non avevano fatto tiri in porta. Volevamo loanche perché non abbiamo vinto nulla di così importante in ...

Advertising

napolipiucom : Rrahmani: 'Cercheremo di vincere lo scudetto la prossima stagione. Spalletti e Insigne, ora vi dico tutto' #napoli… - salv_amoroso : #Rrahmani: 'Spalletti è stato importante, anche se all’inizio chiedeva cose diverse da adesso. In allenamento puoi… -

In poche parole ecco il bilancio di Amirai microfoni di Radio Kiss Kiss e a tre giorni ... "Contro lo Spezia giocheremo alle 12.30, domenica farà molto caldo, ma noidi chiudere il ......dispiaciuti perchè per noi sarebbe stato un sogno vincere il campionato' ha continuatoa ... Domenica giocheremo contro lo Spezia ,di chiudere il campionato in bellezza. Il prossimo ...'Spalletti ci ha dato un gioco preciso, con lui sono cresciuto tanto', dice il difensore NAPOLI (ITALPRESS) - 'C'è rammarico per non aver ..."Ad esempio col Milan non avevamo subito neanche un tiro in porta fino al primo tempo, poi hanno vinto. Ci dispiace, perché anche noi volevamo lo scudetto, essendo noi calciatori che non hanno ancora ...