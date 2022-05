(Di giovedì 19 maggio 2022) “Silvioè una prova trentennale. Haschierato il centrodestra e i suoi governi dalla parte dell’Occidente. È un difensore dell’Europa, un leader del Ppe. Il solo premier italiano che abbia parlato al Congresso americano”. Così Gianfranco, vicepresidente azzurro del gruppo alla Camera. Che difende a tutto tondo l’operato dell’ex premier dalle accuse di avere una posizione ambigua sulla guerra russo-ucraina. “Insomma Silvio nonad alleati ed, figuriamoci al suo stesso, Forza Italia. Che ha proseguito la politica estera della Dc. Che, in forza della collocazione geografica dell’Italia, si qualificava ‘amica della Russia ma alleata dell’America‘”. Il presidente di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Rotondi: «Berlusconi è un atlantista da sempre. Non deve dare prove né ad avversari né al suo partito»… - ParliamoDiNews : Berlusconi Putin, Rotondi: `Nessuna ambiguità in Forza Italia` #putin #rotondi #ambiguità #forza… - 2rMarzia : RT @LaVeritaWeb: Il vice dei deputati di Forza Italia, Gianfranco Rotondi: «Senza Berlusconi il giocattolo s’è rotto. Silvio dovrebbe rifar… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Il vice dei deputati di Forza Italia, Gianfranco Rotondi: «Senza Berlusconi il giocattolo s’è rotto. Silvio dovrebbe rifar… - doctormabuse18 : RT @LaVeritaWeb: Il vice dei deputati di Forza Italia, Gianfranco Rotondi: «Senza Berlusconi il giocattolo s’è rotto. Silvio dovrebbe rifar… -

Tag24

Gianfranco, vicecapogruppo di Forza Italia e fondatore della Fondazione Democrazia ... Ae Salvini consiglio di considerare Meloni una risorsa, credo che loro dovrebbero fare i conti ......' con un candidato a sindaco che fa riferimento a Gianfranco. FdI, Lega e FI sono divisi per le prossime elezioni a sindaco anche a Messina, Verona, Parma, Catanzaro e Viterbo.... Berlusconi Putin, Rotondi: "Nessuna ambiguità in Forza Italia" Il 20 e 21 maggio alla Mostra d'Oltremare a Napoli si svolgerà la convention nazionale di Forza Italia ed è annunciata la presenza di Silvio Berlusconi a dimostrazione di quanto sia ritenuta important ...Berlusconi Putin, Rotondi: "Nessuna ambiguità in Forza Italia, vogliamo la pace". E risponde alla Gelmini su Berlusconi ...