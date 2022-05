Roma, 12mila abbonamenti in meno di 16 ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Parte forte la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2022/23. Il club giallorosso ha fatto registrare 12mila sottoscrizioni per la prossima Serie A in meno di 16 ore, con i tifosi che stanno continuando a dimostrare grande supporto dopo quello della stagione in corso, che si concluderà con la finale della Conference League. I L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Parte forte la campagnadellaper la stagione 2022/23. Il club giallorosso ha fatto registraresottoscrizioni per la prossima Serie A indi 16 ore, con i tifosi che stanno continuando a dimostrare grande supporto dopo quello della stagione in corso, che si concluderà con la finale della Conference League. I L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, 12mila abbonamenti in meno di 16 ore: Parte forte la campagna abbonamenti della Roma per… - CalcioFinanza : #Roma, parte forte la campagna abbonamenti: 12mila sottoscrizioni in meno di 16 ore - imtaurusxx : RT @ilRomanistaweb: ?? Ennesima dimostrazione d'amore: 12mila abbonati in meno di 16 ore Non è una novità: i tifosi della Roma sono unici in… - ilRomanistaweb : ?? Ennesima dimostrazione d'amore: 12mila abbonati in meno di 16 ore Non è una novità: i tifosi della Roma sono unic… - sportli26181512 : Roma, boom di abbonamenti: 12mila sottoscrizioni in meno di 16 ore!: Grande risposta dei tifosi giallorosso all'ape… -