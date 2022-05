Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5 trilioni di mozziconi (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta finiscono nell’ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel Mediterraneo rappresentano il 40% dei Rifiuti complessivi. Una vera e propria emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in campo con la terza edizione della campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering, l’abbandono nell’ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli Rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell’iniziativa è anche la raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno. La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA –4,5didi sigaretta finiscono nell’ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel Mediterraneo rappresentano il 40% deicomplessivi. Una vera e propria emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in campo con la terza edizione della campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering, l’abbandono nell’ambiente non solo di, ma anche piccolicome bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell’iniziativa è anche la raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno. La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 ...

