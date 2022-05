Raffaella Fico | l’allenamento si fa bollente | la maglietta si alza troppo e…

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 19 maggio 2022)ha dimostrato di essere una delle modelle più affascinanti nel mondo dello spettacolo, con un corpo da perdere il fiato. In questi ultimi anni la televisione ha dovuto subire un grosso ridimensionamento, il motivo è molto semplice dato che internet è diventato sempre più importante a livello nazionale e mondiale, creando così dei nuovi sistemi di comunicazione e di intrattenimento, con Instagram che ha permesso a moltissimi giovani ragazze di entrare a far parte del mondo della moda, conè stata una di quelle che più di tutte ha dovuto riuscire a immedesimarsi nel nuovo che avanzava.foto (Instagram)Ci sono delle ragazze che posseggono una bellezza a dir poco rara e unica, tanto è vero che non è per nulla facile riuscire a ottenere certi ...