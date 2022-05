Radio Italia Live 2022: cantanti, scaletta e come vederlo (Di giovedì 19 maggio 2022) . Tutti i dettagli per seguire il concerto organizzato dall’emittente a Milano. Radio Italia Live: tutti dettagli sul concerto a Milano Nella serata di sabato 21 maggio, a partire dalle 20:30, in Piazza Duomo a Milano, si terrà il Radio Italia Live 2022, evento organizzato dalla storica emittente Radiofonica Italiana che si appresta a festeggiare i 40 anni di attività. La conduzione dell’evento di musica dal vivo, che avrà una durata di oltre quattro ore e vanta una scaletta di artisti invidiabile, è stata affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il palco, invece, è stato allestito al fianco del Museo del Novecento mentre il pubblico si disporrà in piazza. Per consentire lo svolgimento del concerto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) . Tutti i dettagli per seguire il concerto organizzato dall’emittente a Milano.: tutti dettagli sul concerto a Milano Nella serata di sabato 21 maggio, a partire dalle 20:30, in Piazza Duomo a Milano, si terrà il, evento organizzato dalla storica emittentefonicana che si appresta a festeggiare i 40 anni di attività. La conduzione dell’evento di musica dal vivo, che avrà una durata di oltre quattro ore e vanta unadi artisti invidiabile, è stata affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il palco, invece, è stato allestito al fianco del Museo del Novecento mentre il pubblico si disporrà in piazza. Per consentire lo svolgimento del concerto, ...

Advertising

RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 9 paesi del mondo ?????? Croazia-Francia-Germania-Guatemala-… - RadioItalia : 'No stress' di @mengonimarco è la canzone della settimana! Potete ascoltarla su Radio Italia, Radio Italia Tv e i… - miocuginoMigue2 : ok la mia amica a milano mi ha detto che posso dormire da lei per radio italia ma solo io e non le coinquiline perc… - Obi1K2 : RT @AgenziaOpinione: MEDIASET * ITALIA 1 * “LE IENE”: « IL MONOLOGO DI MARCO MENGONI, IL CANTAUTORE HA PARLATO DI SÉ IN UN MOMENTO SINGOLAR… - SemplicementeMM : RT @AgenziaOpinione: MEDIASET * ITALIA 1 * “LE IENE”: « IL MONOLOGO DI MARCO MENGONI, IL CANTAUTORE HA PARLATO DI SÉ IN UN MOMENTO SINGOLAR… -