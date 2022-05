Quelle Brave Ragazze al via su Sky oggi | Mara Maionchi | Sandra Milo e Orietta Berti on the road

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022)al via su Sky, 19 maggio. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuovo programma on thedi Sky ma non sapevamo ancora il botto di ascolti e il notevole successo che Pechino Express avrebbe portato a casa, la rete potrà sperare bene anche con? Siamo sicuri di sì visto che a tenere alta l’attenzione sul programma saranno i suoi protagonisti. Toccherà a tre dei personaggi più pop della nostra tv prendere le redini diandando in giro per la Spagna a bordo di un pulmino rosa leopardato in un ...