Padova | il discorso della studentessa davanti a Mattarella | “È libero uno Stato che affossa il ddl Zan? Abbiamo record di persone trans uccise”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Un attacco ai senatori che hanno bocciato il ddla Palazzo Madama è venuto questa mattina, nella cerimonia ufficiale per gli 800 anni dell’Università di, dalla rappresentante degli studenti dell’Ateneo. “Mi chiedo – ha detto Emma Ruzzon, parlandoal Presidentee alla presidente del Senato, Casellati – come possa considerarsiun Paese in cui i senatoriRepubblica possono permettersi di applaudire pubblicamente l’mento di un ddl che, in minima parte, mirava a tutelare la libertà di esistere di, cittadini, di unoche continua a chiudere gli occhialla sua omofobia“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.