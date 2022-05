Nba | Playoff 2022 | calendario e risultati di tutte le partite

Advertising

NbaReligion : Prova di forza di Golden State (7-0 in casa nei Playoff NBA 2022) #GoldBlooded #MFFl - Alessan02165272 : ' I Warriors non passerebbero il primo turno di playoff a Est.' Spegnete gli schermi. Andate a cogliere asparagi.… - Gazzetta_NBA : Golden State-Dallas, le pagelle di gara-1 di @dchinellato #Nbaplayoffs - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, gara-1 non ha storia: Golden State travolge Dallas e va sull'1-0 #SkyNBA #NBA - Fprime86 : RT @Gazzetta_NBA: Capolavoro Golden State: Curry e Wiggins firmano l’1-0 su Dallas #nbaplayoff -

Triple, rimbalzi, leadership, balletti e il quarto periodo in panchina a tirare il fiato per gara - 2 col match già in cassaforte: meglio di così il duello a distanza con Doncic non poteva cominciare&...I californiani sconfiggono i Dallas Mavericks col punteggio di 112 - 87, confermando quindi il fattore campo e portandosi subito sull'1 - 0 nella serie che conclude laper quanto riguarda la West ...Le dichiarazioni del numero 77 in conferenza stampa: “Gli avversari hanno fatto un gran lavoro, questo è tutto ciò che ho da dire. Ovviamente da parte mia posso sempre fare qualcosa per migliorare Nel ...L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Miami Heat-Boston Celtics, sfida valida come gara-2 della finale di Eastern Conference dei playoff di Nba 2021/2022. Con un terzo quarto da urlo, gli He ...