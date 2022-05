Milan, per il centrocampo si segue un talento della Premier! (Di giovedì 19 maggio 2022) Un occhio al presente ed un occhio al futuro. E’ stato questo il leit motive per lungo tempo del mercato del Milan. Adesso, con una squadra parzialmente affermatasi, che può avere la sua consacrazione già domenica, è necessario anche guardare al presente. Ma si sa, Maldini e Massara, se possono, un colpo in prospettiva non lo buttano via. Maldini Calciomercato MilanMorgan Gibbs-White, classe 2000, sarebbe un obiettivo del Milan per quest’estate. Lo ha riferito, in Inghilterra, la testata britannica ‘The Athletic‘, secondo la quale il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista offensivo inglese di origini giamaicane. Il cartellino di Gibbs-White appartiene al Wolverhampton, club di Premier League, ma, in questa stagione, il talentuoso calciatore ha giocato in prestito in Championship (l’equivalente ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Un occhio al presente ed un occhio al futuro. E’ stato questo il leit motive per lungo tempo del mercato del. Adesso, con una squadra parzialmente affermatasi, che può avere la sua consacrazione già domenica, è necessario anche guardare al presente. Ma si sa, Maldini e Massara, se possono, un colpo in prospettiva non lo buttano via. Maldini CalciomercatoMorgan Gibbs-White, classe 2000, sarebbe un obiettivo delper quest’estate. Lo ha riferito, in Inghilterra, la testata britannica ‘The Athletic‘, secondo la quale il club rossonero avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista offensivo inglese di origini giamaicane. Il cartellino di Gibbs-White appartiene al Wolverhampton, club di Premier League, ma, in questa stagione, il talentuoso calciatore ha giocato in prestito in Championship (l’equivalente ...

