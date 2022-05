Mattarella chiede di non chiudere gli occhi sull'Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - C'è chi vuole far retrocedere la storia di interi secoli ma l'Europa se resta unita può resistere anche ai nazionalismi più accesi, difendendo i valori di libertà, eguaglianza e democrazia su cui si fonda. Sergio Mattarella inaugura l'ottocentesimo anno accademico dell'Università di Padova davanti alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e torna sull'invasione russa in Ucraina, mentre a Roma Mario Draghi affronta in Senato una maggioranza sempre più in fibrillazione, invitando a "non chiudere gli occhi". Del resto la Presidente dell'Europarlamento ha appena ribadito la sua linea: "La solidarietà europea verso l'Ucraina deve continuare ad esser priorità per il futuro", anche se questo comporterà "scelte coraggiose come vietare gas e petrolio russo", "i nostri ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - C'è chi vuole far retrocedere la storia di interi secoli ma l'Europa se resta unita può resistere anche ai nazionalismi più accesi, difendendo i valori di libertà, eguaglianza e democrazia su cui si fonda. Sergioinaugura l'ottocentesimo anno accademico dell'Università di Padova davanti alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e torna'invasione russa in, mentre a Roma Mario Draghi affronta in Senato una maggioranza sempre più in fibrillazione, invitando a "nongli". Del resto la Presidente dell'Europarlamento ha appena ribadito la sua linea: "La solidarietà europea verso l'deve continuare ad esser priorità per il futuro", anche se questo comporterà "scelte coraggiose come vietare gas e petrolio russo", "i nostri ...

