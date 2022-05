Le Iene e le due nuove perizie sul caso di David Rossi | «È stato ucciso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Sienaaggredito prima della sua morte. Ed èlasciato cadere da chi lo teneva per un polso. Questo affermano due, una sulle lesioni e una fisico-balistica racconta da un servizio de Le. E l’avvocato Carmelo Miceli, che assiste la famiglia di, dice che «abbiamo finalmente degli elementi scientifici dichiarati da professionisti di primissimo piano nazionale che ci consentono di dire che la storia sulle reali cause della morte del dottorva riscritta». Lespiegano la compatibilità di alcune ferite mai considerate in precedenza. Il cadavere diaveva infatti il fegato spaccato in tre ...