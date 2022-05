Le dimore storiche in Italia per sentirsi un re

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 maggio 2022) Mai pensato di dormire in una delledove per esempio ha riposato un re o un nobile aristocratico? Noi abbiamo scovato 12 luoghi ad alta scenografia, spesso progettati da grandi maestri come Michelangelo. Che siano hotel 5 stelle lusso o intere residenzeda affittare in un gruppo di amici , qui la parola d’ordine è servizi al top, ambienti dal fascino rétro e affacci spettacolari. Villa Sola Cabiati Nel Settecento i duchi Serbelloni di Milano acquistano la Villa, realizzata nel Sedicesimo secolo, per farne la loro dimora estiva. In un’epoca sempre alla ricerca della raffinatezza, essi crearono una delle più spettacolari residenze sul Lago di Como, chiedendo agli architetti di ridisegnare la facciata in stile neoclassico, aggiungendo le due ali laterali, le maestose scalinate, i balconi in marmo e le ...