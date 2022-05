Lazio, Romagnoli si avvicina. E Patric è pronto a restare… (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA - Nuovo incontro per Patric e Romagnoli a Formello. Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, gestisce i due difensori. La Lazio ha messo sul tavolo in primis il rinnovo del difensore. L'accordo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA - Nuovo incontro pera Formello. Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, gestisce i due difensori. Laha messo sul tavolo in primis il rinnovo del difensore. L'accordo ...

