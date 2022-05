La giornata di Tilda Swinton | studiosa che conosce un genio della lampada Idris Elba Beata lei

Leggi su iodonna

«Ho un grosso difetto: appena tocco il quotidiano, non posso fare a meno di trasformarlo in un mito; e una qualità modesta: appena tocco il mito, non posso fare a meno di trasformarlo nella quotidianità! La mia preoccupazione per questa storia, per me che sono nato cattolico, era di trovare una via d'uscita dall'odio che non fosse cristiana». Così Arnaud Desplechin parlava di Frère et soeur, il primo dei film in concorso oggi al festival di Cannes 2022, in una recente intervista. Marion Cotillard e Melvil Poupaud sono sorella e fratello alla soglia dei cinquant'anni… Alice è attrice, Louis era insegnante e poeta. Alice odia il fratello da oltre vent'anni. Non si vedono e se si incontrano per strada non si salutano… Fratello e sorella dovranno rivedersi alla morte dei genitori. Marion Cotillard e Melvil Poupaud.