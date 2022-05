Kaspersky presenta un corso di formazione online sull’Incident Response per migliorare la risposta ai cyberattacchi | inclusi i ransomware

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 19 maggio 2022 . Secondo quanto emerso dal recente sondaggio dicondotto tra i senior manager (non IT) e i proprietari di aziende, il 68% delle imprese europee non è in grado di gestire un attaccoin autonomia o servendosi di normali fornitori di servizi IT. Per offrire ai team di cybersecurity interni e ai professionisti dell’InfoSec l’opportunità di ampliare le proprie capacità analitiche nel campo dell’incidentha progettato un nuovodiWindows Incident. Negli ultimi anni, le principali sfide per le aziende che si sono trovate ad affrontare minacce complesse, sono state l’assenza di personale tecnico qualificato in grado di rilevare e rispondere a incidenti complessi, la ...

Kaspersky, noto marchio di antivirus, ha pubblicato da poco un report in cui analizza le nuove tendenze relative al ransomware per il 2022. Questo tipo di malware, che prevede il blocco di sistemi e ... Kaspersky ha fornito il punto della situazione per il ransomware nel 2022, con alcuni interessanti spunti di riflessione.