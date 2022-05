Ilona Staller, retroscena amaro sul passato in Ungheria: “Non era divertente” (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervenuta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, Ilona Staller – alias Cicciolina – ha rivelato un retroscena amaro sul suo passato. Cicciolina: da spia ungherese ad attrice a luci rosse Ilona Staller è reduce dell’esperienza all’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Intervenuta a Un Giorno da Pecora, l’ex naufraga ha raccontato ai conduttori Francesca Fagnani e Giorgio Lauro un retroscena riguardante il suo: “Non era divertente, era un pochettino pericoloso”. La diretta interessata ha spiegato che quando svolgeva il lavoro di cameriera in un hotel in Ungheria, la direttrice le chiese per conto di terze persone di indagare sui viaggi dei clienti: “Non dovevo fare altro che sapere ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervenuta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1,– alias Cicciolina – ha rivelato unsul suo. Cicciolina: da spia ungherese ad attrice a luci rosseè reduce dell’esperienza all’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Intervenuta a Un Giorno da Pecora, l’ex naufraga ha raccontato ai conduttori Francesca Fagnani e Giorgio Lauro unriguardante il suo: “Non era, era un pochettino pericoloso”. La diretta interessata ha spiegato che quando svolgeva il lavoro di cameriera in un hotel in, la direttrice le chiese per conto di terze persone di indagare sui viaggi dei clienti: “Non dovevo fare altro che sapere ...

tuttopuntotv : Ilona Staller, retroscena amaro sul passato in Ungheria: “Non era divertente” #isola #IsoladeiFamosi - saponetta15 : Ilona Staller, reduce dalla partecipazione all’Isola dei Famosi su Canale 5, prima di diventare per tutti Cicciolin… - ParliamoDiNews : Ilona Staller si offre a Putin: `Una notte con me in cambio della pace` - Esteri - - Gazzettino : Ilona Staller, la confessione choc: «Ero una spia per l'Ungheria. Ho smesso quando ho rischiato di essere uccisa» - CorrNazionale : Ilona Staller rivela: “Ho offerto a #Putin una notte di sesso per fermare la #guerra in #Ucraina”. Il precedente co… -