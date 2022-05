Il cacao senza più il cacao

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 maggio 2022) Comfort food per eccellenza, ilè un piacere irrinunciabile nonostante sia tra i prodotti vegetali meno sostenibili. In termini di emissioni di CO2, è secondo solamente ai derivati animali come carne e formaggi poiché rilascia 19 kg di anidride carbonica per ogni chilo prodotto. Inoltre, la filiera del cioccolato è afflitta da problematiche di deforestazione e sfruttamento del lavoro difficili da debellare anche a detta di grandi aziende come Mars Inc., che in un’inchiesta del Washington Post del 2019 ha evidenziato come ilcertificato (pagato milioni di dollari extra rispetto a quello dalla filiera non tracciata) in realtà non sia così etico. Infatti molte delle documentazioni non sono attendibili al 100%. Controllare centinaia di migliaia di piccolissimi agricoltori è praticamente impossibile. Ma come si ...