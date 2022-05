Guido Lembo non ce l’ha fatta: addio a uno dei simboli di Capri (Di giovedì 19 maggio 2022) In questa serata di metà maggio, arriva una tristissima notizia da Capri: il cantante chitarrista Guido Lembo è morto all’età di 74 anni. Personaggio eclettico e simbolo di Capri, nel 1994 ha fondato la taverna “Anema e Core”, una delle più famose d’Italia e meta preferita di tutti i vip. Guido Lembo Da diversi anni, Lembo lottava con un linfoma mantellare, che lo aveva costretto a diverse sedute di chemioterapia. Nonostante la malattia, non aveva mai perso la voglia di divertirsi. Quest’oggi, però, all’età di 74 anni, la sua lunga battaglia è giunta alla fine. Eppure, verrà sempre ricordato con quel sorriso che lo contraddistingueva. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) In questa serata di metà maggio, arriva una tristissima notizia da: il cantante chitarristaè morto all’età di 74 anni. Personaggio eclettico e simbolo di, nel 1994 ha fondato la taverna “Anema e Core”, una delle più famose d’Italia e meta preferita di tutti i vip.Da diversi anni,lottava con un linfoma mantellare, che lo aveva costretto a diverse sedute di chemioterapia. Nonostante la malattia, non aveva mai perso la voglia di divertirsi. Quest’oggi, però, all’età di 74 anni, la sua lunga battaglia è giunta alla fine. Eppure, verrà sempre ricordato con quel sorriso che lo contraddistingueva.

