Giampaolo | Il mio presente è alla Samp Milan? Non è stata una opportunità perché

(Di giovedì 19 maggio 2022) Marco, ex allenatore delche ha preceduto Stefano Pioli sulla panchina rossonera, è intervenuto in un'intervista a Il Giornale: "Il mio rapporto con ilnon c'entra nulla con il...

Advertising

notizie_milan : Giampaolo: “Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla col presente” - Walterone8 : @90ordnasselA Si noti la risposta stupenda. D: Giampaolo, che esperienza è stata quella con il Milan? R: A dire il… - TMWSampdoria : Sampdoria, Ferrari: 'Ricordo solo Gradinata che gridava mio nome. Tutti speriamo Giampaolo rimanga' - bicarbomilanist : Se la samp vince chiamo mio figlio Giampaolo - BMedju : RT @MarcoM267: @MarcoKappa11Bis Secondo me se l’anno di Giampaolo eri abbonato il Milan dovrebbe inviarti un biglietto a casa con tanto di… -

Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Marcoin un'intervista al Giornale in vista della ... E sull'esperienza in rossonero: ' Ilrapporto con il Milan non c'entra nulla con il presente, ...Io sono un trequartista anche se nelle ultime gare ho giocato sull 'esterno ma questo è illavoro: aiutare la squadra e le punte. Se ho giocato bene, molto del merito è di: mi ha ...Intervistato da Il Giornale, l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è tornato sul trionfo di lunedì coi viola: “Seppure salvi siamo riusciti a vincere contro ...Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla con il presente, ora sono alla Samp e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan. E ancora: 'Se poniamo sempre l’attenzione su dinamiche vecchie ...