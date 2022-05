E’ morto Vangelis: il compositore greco di “Blande Runner” e “Momenti di gloria” (Di giovedì 19 maggio 2022) Si è spento a 79 anni Vangelis, compositore e musicista greco noto per essere l’autore delle musiche di Blande Runner e Momenti di gloria, film al quale ha scritto una canzone che è diventata negli anni famosa. Indimenticabile Chariots Of Fire, melodia degna di un Oscar nel 1982. Si è diffusa su Twitter la notizia della morte del compositore, resa nota dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. “Vangelis Papathanassiou non è più con noi”, si legge sui social. “Il mondo della musica ha perso l’artista internazionale Vangelis”, ha aggiunto il premier. Inoltre, il musicista, secondo quanto riferito dai portavoce, sarebbe deceduto in un ospedale francese dove era in cura. Screenshot ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Si è spento a 79 annie musicistanoto per essere l’autore delle musiche didi, film al quale ha scritto una canzone che è diventata negli anni famosa. Indimenticabile Chariots Of Fire, melodia degna di un Oscar nel 1982. Si è diffusa su Twitter la notizia della morte del, resa nota dal primo ministroKyriakos Mitsotakis. “Papathanassiou non è più con noi”, si legge sui social. “Il mondo della musica ha perso l’artista internazionale”, ha aggiunto il premier. Inoltre, il musicista, secondo quanto riferito dai portavoce, sarebbe deceduto in un ospedale francese dove era in cura. Screenshot ...

