Dodicesima tappa Giro d’Italia 2022 | Oldaini esulta a Genova

(Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo successo consecutivo per i colori azzurri nella corsa rosa. Dopo Dainese, è toccato atrionfare nella, da Parma adi 204 km, precedendo in volata Rota e Leemreize. Lopez sembra in maglia rosa.: COSA È ACCADUTO? La corsa rosa parla ancora italiano. Al successo di ieri a Reggio Emilia firmato Dainese, ci ha pensatoa tenere ancora alto i colori azzurri trionfando sul traguardo di. In questaadatta ai velocisti, la fuga impiega un po’ prima di prendere corpo. Dopo scatti e controscatti, si crea un drappello di 24 uomini che il plotone ...

Ecco l'ordine d'arrivo delladel Giro d'Italia 2022 , da Parma a Genova di 204 km. Seconda vittoria consecutiva per un corridore italiano, stavolta è toccato a Stefano Oldani , lo spagnolo Juan Pedro Lopez ...CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022: LOPEZ MAGLIA ROSA, ATTENZIONE A KELDERMAN La classifica del Giro d'Italia 2022 non cambia nelle sue prime posizioni al termine dellache ha visto la bellissima vittoria di Stefano Oldani davanti a Lorenzo Rota , quindi resta in maglia rosa Juan Pedro Lopez , tuttavia dobbiamo segnalare che nella fuga c'era anche un ...Il treno straordinario allestito in occasione della dodicesima tappa della 105a edizione del Giro è partito da La Spezia con arrivo a Genova Brignole da dove ha poi raggiunto il punto di arrivo della ...Stefano Oldani ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia . Lopez: "Voglio altri giorni in rosa". La maglia rosa Juan Pedro Lopez Perez è arrivata con circa otto minuti di ritardo dai fuggitivi.