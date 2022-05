Cremlino, 'sui territori occupati decideranno i residenti' (Di giovedì 19 maggio 2022) Il futuro dei territori ucraini controllati dalle forze russe sarà deciso solo in base alla volontà dei residenti locali. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dall'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il futuro deiucraini controllati dalle forze russe sarà deciso solo in base alla volontà deilocali. Lo ha affermato il portavoce delDmitrij Peskov citato dall'agenzia ...

Advertising

iconanews : Cremlino, 'sui territori occupati decideranno i residenti' - ERivetta : RT @marcopalears: L’Italia è l’unico paese occidentale a dare spazio sui media ai propagandisti del Cremlino. Ora, per quanto si possa cred… - PinascoDanilo : RT @marcopalears: L’Italia è l’unico paese occidentale a dare spazio sui media ai propagandisti del Cremlino. Ora, per quanto si possa cred… - SimoneSalazzari : Gli usurai del macellaio del Cremlino fanno la cresta sui loro compagni morti. Lo schifo. #PutinWarCriminal… - Marzio_B : RT @AxlGuidato: L'ambasciata russa in Italia ci fornisce una grafica molto interessante relativa al programma di sviluppo di armi chimiche… -