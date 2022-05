Concorso a Dirigente, Webinar 30 Maggio su “Organizzazione complesse e leadership, applicazione pratica”. A cura della dott.ssa Ivana Summa, con Question time (Di giovedì 19 maggio 2022) La lezione si terrà online giorno 30 Maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Possibilità di fruire della registrazione. Programma della diretta Applicazioni pratiche dei seguenti campi: organizzazioni complesse leadership risoluzione dei conflitti. La formatrice affronterà gli argomenti attraverso il commento di alcuni quesiti tratti dal precedente Concorso e da esperienze personali. Verranno inoltre forniti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) La lezione si terrà online giorno 30dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Possibilità di fruireregistrazione. Programmadiretta Applicazioni pratiche dei seguenti campi: organizzazionirisoluzione dei conflitti. La formatrice affronterà gli argomenti attraverso il commento di alcuni quesiti tratti dal precedentee da esperienze personali. Verranno inoltre forniti L'articolo .

