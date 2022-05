Capolavoro Golden State | Curry e Wiggins firmano l' 1 - 0 su Dallas

(Di giovedì 19 maggio 2022) Non c'è partita nella prima sfida tra Warriors e Mavericks.mette la museruola a un Doncic in serata no, difende alla grande e domina in lungo e in largo gara - 1 della finale di Western ...

Non c'è partita nella prima sfida tra Warriors e Mavericks. Golden State mette la museruola a un Doncic in serata no, difende alla grande e domina in lungo e in largo gara - 1 della finale di Western Conference.