Advertising

fisco24_info : Boccia: 'Pnrr è una sfida che deve vedere Parlamento unito, tutti da stessa parte': (Adnkronos) - 'Con il Pnrr abbi… - lifestyleblogit : Boccia: 'Pnrr è una sfida che deve vedere Parlamento unito, tutti da stessa parte' - - italiaserait : Boccia: “Pnrr è una sfida che deve vedere Parlamento unito, tutti da stessa parte” - TV7Benevento : Boccia: 'Pnrr è una sfida che deve vedere Parlamento unito, tutti da stessa parte' - - LocalPage3 : Boccia: 'Pnrr è una sfida che deve vedere Parlamento unito, tutti da stessa parte' -

Adnkronos

Lo ha detto il deputato del Pd Francesco, intervenendo all'evento ": priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos. "Oggi chi ha contratti sottoscritti per asfaltare una ...Così Francesco(Pd) parlando all'evento ': priorità e futuro dell'Italia' promosso da Aepi e Adnkronos. 'Da Fdi c'è stata un'operazione politica che ha fatto irritare molto, e che, in ... Boccia: "Pnrr è una sfida che deve vedere Parlamento unito, tutti da stessa parte" (Adnkronos) – “Con il Pnrr abbiamo già incassati 46 mld, quando abbiamo ottenuto il negoziato sapevamo di dover sbottigliare”, oliare, “tante procedure, la sifda ora è questa e deve vedere il Parlamen ...Poi ci divideremo in maniera anche netta, ma per i prossimi sei mesi serve un’Italia unita”. Così Francesco Boccia (Pd) parlando all’evento “Pnrr: priorità e futuro dell’Italia” promosso da Aepi e ...