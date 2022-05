Anticipazioni Brave and Beautiful, Ultime Puntate: Suhan Consegna a Sirin le Prove contro Tahsin! (Di giovedì 19 maggio 2022) Anticipazioni Brave and Beautiful, Puntate turche: Suhan fa una scoperta sconvolgente su suo padre e decide di vendicarsi, fornendo Prove contro di lui all’amica Sirin… A Brave and Beautiful, nelle prossime Puntate al centro dell’attenzione continuerà ad esserci il difficile rapporto tra Suhan e suo padre Tahsin. Dopo l’ennesima menzogna raccontatole da Korludag, la giovane andrà su tutte le furie e vorrà vendicarsi. Per questo motivo, deciderà di Consegnare delle Prove contro il padre direttamente a Sirin. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Brave and ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 19 maggio 2022)andturche:fa una scoperta sconvolgente su suo padre e decide di vendicarsi, fornendodi lui all’amica… Aand, nelle prossimeal centro dell’attenzione continuerà ad esserci il difficile rapporto trae suo padre Tahsin. Dopo l’ennesima menzogna raccontatole da Korludag, la giovane andrà su tutte le furie e vorrà vendicarsi. Per questo motivo, deciderà dire delleil padre direttamente a. Ecco che cosa sta per succedere.and ...

