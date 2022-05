Amadeus vuole Luigi Strangis a Sanremo 2023 | l’indiscrezione dopo Amici 21

(Di giovedì 19 maggio 2022) Nemmeno una settimana faha vinto la 21esima edizione didi Maria De Filippi. In queste ore, attraverso le pagine di Oggi, il buon Alberto Dandolo fa sapere chelo vorrebbe al Festival dilonel cast:“Forse non tutti sanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Luigi Strangis a Sanremo 2023. Dandolo ne è convinto. Nella notizia in questione si legge come la vittoria del cantante ad Amici 21 sia stato un plebiscito. Amadeus, secondo un'indiscrezione, avrebbe detto di volere Luigi Strangis al Festival di Sanremo 2023.