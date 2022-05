Aggiornamento GPS e graduatorie di istituto, preferenza 18 Figli a carico: i requisiti (Di giovedì 19 maggio 2022) Fino alle 23,59 del 31 maggio è possibile presentare domanda per l'Aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, e di istituto (max 20 scuole per ogni classe di concorso). Nell'istanza, disponibile su Polis Istanze online, una sezione è dedicata ai titoli di preferenza. Quando è possibile inserire la 18 Figli a carico L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Fino alle 23,59 del 31 maggio è possibile presentare domanda per l'delleprovinciali per le supplenze, GPS, e di(max 20 scuole per ogni classe di concorso). Nell'istanza, disponibile su Polis Istanze online, una sezione è dedicata ai titoli di. Quando è possibile inserire la 18L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Aggiornamento GPS e graduatorie di istituto, preferenza 18 Figli a carico: i requisiti - orizzontescuola : Riapertura graduatorie GPS 2022 dal 12 al 31 maggio: i corsi da conseguire entro l’aggiornamento.… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Inserimento e aggiornamento nelle GPS, informazioni e chiarimenti in diretta giovedì 19 maggio su 'La Tecnica della Scuola'… - MarioDiLella : RT @cislscuola: Inserimento e aggiornamento nelle GPS, informazioni e chiarimenti in diretta giovedì 19 maggio su 'La Tecnica della Scuola'… - LucaPuglielli : RT @cislscuola: Inserimento e aggiornamento nelle GPS, informazioni e chiarimenti in diretta giovedì 19 maggio su 'La Tecnica della Scuola'… -