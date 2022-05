Tradimento di Putin o menzogna di Zelensky? Fonderia Azovstal | cosa proprio non torna | un doppio atroce sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Vladimirha ingannato l'Ucraina sui 245 combattenti evacuati dall'acciaieriadi Mariupol? Così sembrerebbe, dato che il ministero della Difesa russo ha diffuso dei video dell'evacuazione, che definisce chiaramente una “resa”: eppure i soldati che sono usciti dallanon si sono davvero arresi, in teoria rientravano in un accordo per uno scambio di prigionieri da finalizzare a evacuazione finita. O almeno questa è la versione dell'Ucraina, che però non ha trovato riscontro nella realtà. Qualche ora dopo le operazioni che hanno coinvolto i 245 combattenti ucraini, il procuratore generale della Russia ha chiesto alla Corte Suprema di riconoscere il battaglione Azov come organizzazione terroristica. Ciò significa che se i prigionieri che facevano parte di un accordo diventano dei terroristi, lo scambio allora ...