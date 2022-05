**Senato: Renzi, 'commissione Esteri? Conte non sa fare politica, non è capace'** (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Maggioranza da Fdi a Iv? Conte ha una fissazione con me... Conte non è capace. Io sono anche un po' in imbarazzo perché ho combattuto Conte quando era potente, oggi mi sembra di sparare sulla Croce rossa. Si poteva trovare un candidato condiviso, alla fine c'erano due candidati della maggioranza e io se fossi stato in commissione avrei votato Craxi. Il tema è che Conte non sa fare politica". Così Matteo Renzi a Tg2Post. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Maggioranza da Fdi a Iv?ha una fissazione con me...non è. Io sono anche un po' in imbarazzo perché ho combattutoquando era potente, oggi mi sembra di sparare sulla Croce rossa. Si poteva trovare un candidato condiviso, alla fine c'erano due candidati della maggioranza e io se fossi stato inavrei votato Craxi. Il tema è chenon sa". Così Matteoa Tg2Post.

