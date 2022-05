Sciopero generale del 20 maggio, Trenord: possibili disagi (Di mercoledì 18 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovo Sciopero e nuovi probabili disagi. Ad una settimana dallo Sciopero del 15 maggio, le organizzazione sindacali Cub e Sgb hanno proclamato uno Sciopero generale per la giornata di venerdì 20 maggio. Atm ha già comunicato che la metropolitana sarà garantita per tutta la giornata, ma potrebbero invece esserci disagi dopo le 18. Per quanto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 18 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovoe nuovi probabili. Ad una settimana dallodel 15, le organizzazione sindacali Cub e Sgb hanno proclamato unoper la giornata di venerdì 20. Atm ha già comunicato che la metropolitana sarà garantita per tutta la giornata, ma potrebbero invece essercidopo le 18. Per quanto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

montalcinonews : Raccolta rifiuti, il 20 maggio possibili disagi per uno sciopero generale - aniramiznat : RT @prc_lombardia: RIFONDAZIONE: IL 20 MAGGIO IN PIAZZA CON I SINDACATI DI BASE @Fabrizio_Baggi #Rosa #scioperogenerale - giuroby : RT @usbsindacato: Venerdì 20 maggio sciopero generale e sociale contro la guerra, l’economia di guerra e il governo della guerra Contro l’i… - Fabrizio_Baggi : RT @prc_lombardia: RIFONDAZIONE: IL 20 MAGGIO IN PIAZZA CON I SINDACATI DI BASE @Fabrizio_Baggi #Rosa #scioperogenerale - prc_lombardia : RIFONDAZIONE: IL 20 MAGGIO IN PIAZZA CON I SINDACATI DI BASE @Fabrizio_Baggi #Rosa #scioperogenerale… -