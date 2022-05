Sampdoria: Giampaolo e un futuro ancora incerto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nonostante il raggiungimento della salvezza e il rinnovo automatico fino al 2024, Marco Giampaolo non ha ancora certezze sul suo futuro alla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nonostante il raggiungimento della salvezza e il rinnovo automatico fino al 2024, Marconon hacertezze sul suoalla...

Advertising

SampNews24 : #Sampdoria, #Giampaolo in stand-by: la strategia per il futuro - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo e l'ultima settimana: prima dell'#Inter grigliata di fine anno - MattSpe91 : @DiMarzio @SassuoloUS @acmilan Na perché rompete i coglioni tutti i giorni ???andate da Giampaolo e dalla Sampdoria porca troia e basta mo - MarcoN1979 : @DiMarzio @SassuoloUS @acmilan Ma per curiosità Gianluca, siete andati anche da Giampaolo e i giocatori della Sampd… - it_samp : #Sampdoria, per #Giampaolo futuro in stand by in attesa di chiarezza dalla società: “Parleremo tra 10 giorni”. -