Ruby Ter, la pm: “Berlusconi aveva schiave sessuali a pagamento” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo otto anni, vuol dire che il sistema ha fallito”. Così la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano nella parte iniziale della requisitoria nel processo sul caso Ruby Ter che vede imputato Silvio Berlusconi e altre ventotto persone, tra cui una ventina di ex ospiti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo otto anni, vuol dire che il sistema ha fallito”. Così la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano nella parte iniziale della requisitoria nel processo sul casoTer che vede imputato Silvioe altre ventotto persone, tra cui una ventina di ex ospiti L'articolo proviene da Inews24.it.

fattoquotidiano : Ruby Ter, la pm: “A casa di Berlusconi schiave sessuali a pagamento, qualcosa di medievale. Otto anni per la senten… - repubblica : Ruby ter, la pm Siciliano: 'Otto anni per sentenza, Berlusconi passato da potente amico di Putin a grande anziano' - repubblica : Processo Ruby ter, la pm Siciliano nella sua requisitoria: 'Ospitava gruppi di odalische come schiave sessuali, i f… - serenel14278447 : Ovvio,schiave a pagamento . Ruby ter, pm: 'Berlusconi avevaschiave sessuali, è storia' - pietro34566 : Su TG La 7 leggo che la PM in merito a Ruby Ter dice che B.aveva schiave sessuali,alzi la mano che ci crede,ahahah… -